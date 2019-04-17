Сто дней экологической реформы на Урале: обсудим в прямом эфире с директором «Спецавтобазы» Григорием Вихаревым
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на днях подвело итоги первых ста дней проведения экологической реформы в регионе.
Промежуточные итоги подведет и директор регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. Он расскажет о том, сколько мусора вывезли с территории населенных пунктов, сколько ликвидировано незаконных свалок, а также каков уровень собираемости платежей, куда входит в Восточной зоне, куда входит и Екатеринбург.
Эфир с Григорием Вихаревым начнется в 8 утра в четверг, 18 апреля на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» 92.3 fm. Вопросы задавайте по телефону 385-0-923, WhatsApp +7 953 385-0-923.
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