2019-04-17T14:08:39+03:00
Недвижимость

Сто дней экологической реформы на Урале: обсудим в прямом эфире с директором «Спецавтобазы» Григорием Вихаревым

Свои вопросы читатели могут задать в соцсетях и по телефону
Лев ИСТОМИН
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Григорий Вихарев ответит на вопросы читателей и радиослушателейГригорий Вихарев ответит на вопросы читателей и радиослушателейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на днях подвело итоги первых ста дней проведения экологической реформы в регионе.

Промежуточные итоги подведет и директор регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. Он расскажет о том, сколько мусора вывезли с территории населенных пунктов, сколько ликвидировано незаконных свалок, а также каков уровень собираемости платежей, куда входит в Восточной зоне, куда входит и Екатеринбург.

Эфир с Григорием Вихаревым начнется в 8 утра в четверг, 18 апреля на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» 92.3 fm. Вопросы задавайте по телефону 385-0-923, WhatsApp +7 953 385-0-923.

ИСТОЧНИК KP.RU

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