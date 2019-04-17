Уральский художник оживил снесенную телебашню в Екатеринбурге
Известный уральский художник Слава ПТРК выпустил мобильное приложение «Моя башня», с помощью которого можно «оживить» снесенную год назад екатеринбургскую телебашню.
- Цифровая природа «новой башни» дает творческую свободу, кто захочет занести в нее изменения – ее можно раскрасить, дополнить, заставить двигаться, - написали разработчики.
Для появления объекта достаточно навести камеру на Е-Карту. Фото: Лев Истомин
Автор утверждает, что виртуальная телебашня стала первый в мире проектом с дополненной реальностью, где воспроизведен объект такого масштаба. Для того, чтобы увидеть башню на экране смартфона, нужно скачать приложение и навести камеру на заданный маркер или же на обычную Е-Карту.
ИСТОЧНИК KP.RU