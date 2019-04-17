2019-04-17T13:03:21+03:00
Общество

Уральский художник оживил снесенную телебашню в Екатеринбурге

Объект Слава ПТРК переместил в виртуальную реальность
Лев ИСТОМИН
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У снесенный телебащни появился виртуальный аналогУ снесенный телебащни появился виртуальный аналогФото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный уральский художник Слава ПТРК выпустил мобильное приложение «Моя башня», с помощью которого можно «оживить» снесенную год назад екатеринбургскую телебашню.

- Цифровая природа «новой башни» дает творческую свободу, кто захочет занести в нее изменения – ее можно раскрасить, дополнить, заставить двигаться, - написали разработчики.

Для появления объекта достаточно навести камеру на Е-Карту. Фото: Лев Истомин

Для появления объекта достаточно навести камеру на Е-Карту. Фото: Лев Истомин

Автор утверждает, что виртуальная телебашня стала первый в мире проектом с дополненной реальностью, где воспроизведен объект такого масштаба. Для того, чтобы увидеть башню на экране смартфона, нужно скачать приложение и навести камеру на заданный маркер или же на обычную Е-Карту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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