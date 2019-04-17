Театры Екатеринбурга удостоились трех «Золотых масок»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-17T12:57:29+03:00

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Екатеринбургские театры стали обладателями национальной и самой почетной театральной премии - «Золотая маска». Уральцы удостоились наград в трех номинациях. Церемония вручения традиционно прошла в Большом театре Москвы.

За лучшую женскую и мужскую роли в номинации «Мюзикл/Оперетта» маски получили артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Юлия Дякина и Игорь Ладейщиков, сыгравшие в спектакле «Орфей и Эвридика».

- Горжусь своими земляками, чье виртуозное, проникновенное и трогательное исполнение главных партий в спектакле «Орфей и Эвридика» признано не только широкой публикой, но и профессиональным сообществом. Театр музкомедии уверенно подтверждает свой статус одного из самых востребованных, самобытных уральских театров, который вновь и вновь вдохновляет, удивляет и радует зрителей яркими и смелыми постановками и безграничным талантом артистов, - поздравил театралов губернатор Евгений Куйвашев.

Кроме того, специальная премия жюри «За лучшее событие Года Петипа» вручена творческому коллективу балета «Пахита» в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

- Эксцентричный, новаторский спектакль стал одним из ярких явлений в культурной жизни Свердловской области и всей России и заслуженно получил высокую оценку экспертов. Это весомый вклад в укрепление имиджа Свердловской области как значимого культурного центра страны, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU