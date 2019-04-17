На Урале поймали лжесоцработника, которая меняла деньги пенсионеров на купюры банка приколов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-17T12:06:40+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

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В Алапаевске сыщики поймали уроженку Челябинска, которая обманом отбирала деньги у пенсионеров.

В конце 2017-го женщина вышла из тюрьмы, где провела четыре года за мошенничество. Вести добропорядочный образ жизни задержанную хватило ненадолго и вскоре она стала наживаться на доверчивых стариках.

Подозреваемая выискивала квартиры, где проживают одинокие пенсионеры. Представляясь социальным работником, она заводила с пожилыми людьми беседу о надбавке к пенсии либо о денежной реформе. Во время общения женщина просила хозяев показать их накопления, после чего говорила, что эти банкноты вышли из оборота и меняла их на купюры «банка приколов», либо незаметно похищала.

- Злоумышленница признала свою причастность уже в трех эпизодах на территории уральской столицы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Сыщики отделения по борьбе с мошенничествами уголовного розыска УМВД устанавливают дополнительные эпизоды противоправных деяний задержанной.

Всех, кто мог пострадать от действий задержанной, просьба сообщать по телефонам: (343) 294-14-94, 8-903-078-42-75 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU