2019-04-17T12:06:40+03:00
Общество

На Урале поймали лжесоцработника, которая меняла деньги пенсионеров на купюры банка приколов

Жертвами мошенницы стали три пожилых человека
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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В Алапаевске сыщики поймали уроженку Челябинска, которая обманом отбирала деньги у пенсионеров.

В конце 2017-го женщина вышла из тюрьмы, где провела четыре года за мошенничество. Вести добропорядочный образ жизни задержанную хватило ненадолго и вскоре она стала наживаться на доверчивых стариках.

Подозреваемая выискивала квартиры, где проживают одинокие пенсионеры. Представляясь социальным работником, она заводила с пожилыми людьми беседу о надбавке к пенсии либо о денежной реформе. Во время общения женщина просила хозяев показать их накопления, после чего говорила, что эти банкноты вышли из оборота и меняла их на купюры «банка приколов», либо незаметно похищала.

- Злоумышленница признала свою причастность уже в трех эпизодах на территории уральской столицы, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Сыщики отделения по борьбе с мошенничествами уголовного розыска УМВД устанавливают дополнительные эпизоды противоправных деяний задержанной.

Всех, кто мог пострадать от действий задержанной, просьба сообщать по телефонам: (343) 294-14-94, 8-903-078-42-75 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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