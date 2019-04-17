Екатеринбуржец отсудил у риелторов 700 тысяч за сорванную покупку квартиры

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-17T11:32:40+03:00

Сделка не состоялась, но деньги клиент обратно не получил Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Житель Екатеринбурга засудил агенство недвижимости, которое не смогло ему помочь в покупке квартиры.

Андрей заключил с риелторами договор, по которому специалисты должны были провести взаиморасчеты между продавцом и покупателем. Агент предложила внести 700 тысяч рублей в качестве предоплаты, на что мужчина согласился, а взамен получил расписку о получении средств. Однако договор купли-продажи заключен не был, сделка в итоге сорвалась, но деньги клиент обратно не получил.

Андрей подал иск о возмещении убытков, взыскании процентов за пользование чужими деньгами, неустойки, компенсации морального вреда и штраф - всего 769 тысяч рублей. Суд же присудил в пользу мужчины 714,5 тысяч. Не согласившись с вердиктом Андрей подал апелляцию в Свердловский областной суд.

- Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что агентство недвижимости является надлежащим ответчиком по делу., - сообщили в пресс-службе облсуда. - Решение оставлено без изменения. ООО обязано выплатить истцу 714 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU