На месте вырубленных кленов в центре Екатеринбурга посадят новые

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-17T10:55:46+03:00

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В Екатеринбурге, напротив ТЦ «БУМ», где 12 апреля вырубили клены, посадят новые растения. Об этом рассказал спиливший деревья предприниматель в письме к главе города Александру Высокинскому. Документ опубликовала советник мэра Екатерина Куземка в Facebook.

- При создании архитектурно-градостроительной концепции мы восстановим зеленые насаждения. Они будут совпадать с прошлыми по видовому составу, - говорится в обращении.

Фото: взято с личной страницы Екатерины Куземки в Facebook

Ранее стало известно, что участок в центре города продали МУГИСО в 2017 году. В министерстве объяснили, что он находился под нежилым зданием. Это и стало основанием для передачи земли собственнику.

Первой о вырубке деревьев сообщила жительница Екатеринбурга Елена Иванова в соцсетях. По ее словам, инициатор спила Андрей Хабаров тогда заявил очевидцам, что на месте построят офисное здание. Между тем, по данным Екатерины Куземки, в минстрое разрешение на строительство не давали. Кроме того, вырубку не согласовали с администрацией города.

ИСТОЧНИК KP.RU