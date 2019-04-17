Фестиваль The Beatles Fest проведут в этом году в Академическом
Ставший традиционным для Екатеринбурга музыкальный фестиваль The Beatles Fest, который несколько лет проводился на бульваре Культуры на Уралмаше, в 2019 году пройдет в микрорайоне Академический. Событие пройдет с 12 до 22 часов 6 июля в Преображенском парке.
- Фестиваль расширяется, с каждым годом к нам приходит все больше участников и гостей, мы хотим попробовать новые площадки в разных районах города. В Академическом построили красивое современное пространство - Преображенский парк, думаем, он идеально подойдёт для летнего семейного фестиваля. Может быть, со временем поработаем со всеми районами, не исключено, что когда-нибудь снова вернёмся на Уралмаш, - рассказали «Комсомолке» организаторы музыкального фестиваля.
Фрагмент витража, посвященного ливерпульской четверке, на здании магазина на Малышева, 1Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По словам авторов музыкального события, в новом микрорайоне большая и удобная площадка для концертов. На фестивале ожидается около 20 тысяч зрителей, для которых выступят порядка 30 музыкальных коллективов.
Музыканты могут оставить свои заявки на сайте фестиваля до 1 мая. Отметим, что два предыдущих года The Beatles Fest был посвящен Дню рождения Орджоникидзеского района.
ИСТОЧНИК KP.RU