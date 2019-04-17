В Екатеринбурге накрыли подпольную мастерскую по производству автоматов
В уральской столице сотрудниками ФСБ была обнаружена нелегальная мастерская по модернизации и производству огнестрельного оружия. Трудился в ней всего один человек, но при этом весьма продуктивно.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
- В результате обыска у мужчины изъяли 37 единиц оружия: 11 автоматов «Калашникова», пулемет «РПД», карабин «СКС», два пистолета-пулемета «ППШ», пистолет-пулемет «ППС», четыре пистолета-пулемета «Кедр», три пистолета-пулемета «Мадсен», пистолет-пулемет неустановленной марки производства Словакии, три пистолета «ТТ», пять пистолетов «ПМ», и пять револьверов «Наган», сообщили в в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Мужчина в Интернете заказывал комплектующие детали, а получив их самостоятельно собирал оружие и кустарно дорабатывал его до боевого состояния. Готовые боекомплекты он намеревался продать.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Следствие начало проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.
ИСТОЧНИК KP.RU