Мэр Екатеринбурга определил состав и задачи градсовета

СЕГОДНЯ 09:51 2019-04-17T09:51:54+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил состав нового градостроительного совета, а также его задачи.

Главной задачей градсовета станет рассмотрение градостроительных проектов и составление рекомендаций по их воплощению в жизнь для муниципальных чиновников. Эксперты также займутся проектами стратегического развития города, формированием генерального плана уральской столицы, нормативов градостроительного проектирования и планирования территорий, их межеванием и проектами планировки.

Члены градсовета получили право выносить вердикты по объемно-пространственным решениям комплексов здания, расположенных на стратегически важных участках города.

Всего в состав градсовета войдут 24 специалиста, среди которых – бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин и заведующий кафедрой градостроительства УрГАХУ Сергей Санок. При этом большинство в совете достанется городским чиновникам, их там будет 16 человек. Это сотрудники департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, руководители подразделения мэрии, проектировщики и инженеры.

Главой градостроительного совета станет заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

ИСТОЧНИК KP.RU