Людей перевозят на лодках: В Ирбите паводок затопил дворы 26 домов

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-17T08:55:11+03:00

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В Ирбите из-за повышения уровня воды в реке Ница подтопленными оказались дворы 26 домов. Из них девять являются заброшенными, а вот в 17 проживают 40 человек, включая семь детей.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Несмотря на то, что за последние два дня уровень воды поднялся на 29 сантиметров, большая часть населения отказалась от эвакуации. Однако 12 человек все же согласились, чтобы спасатели перевезли их на лодках в безопасное место.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации продолжают проводить подворовые обходы и информировать население о паводковой ситуации, действиях при чрезвычайной ситуации. Кроме того, спасатели напоминают о соблюдении противопожарных правил в быту, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В оказание помощи населению задействованы 69 человек и 23 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU