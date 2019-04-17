«Что ставите на кон?»: директор Шарташа поспорил, что в лесопарке не будет торговых центров

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-17T07:43:00+03:00

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Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заключил необычный спор с горожанином Сергеем Мартьяновым. Последний уверен, что со временем зеленая зона отдыха будет застроена и превратится в каменные джунгли.

- Утверждаю, что в течение двух лет ТРЦ или жилая, деловая застройка будет на территории текущих границ парка, - написал зачинщик спора.

На кон мужчина поставил бутылку виски. Руководитель Шарташа вызов принял, но предложил алкоголь заменить на хороший велосипед.

Фото: Facebook Артура Зиганшина

- Хочу заверить всех неравнодушных горожан, что Шарташский лесной парк не будет вырубаться, здесь не будут строить жильё, торгово-развлекательные центры, бизнес-центры и прочее, - написал Зиганшин в Facebook. - Шарташский лесной парк будет улучшаться и развиваться исключительно с целью пропаганды здорового образа жизни, физкультуры, спорта и семейного отдыха.

Озеро Шарташ, Каменные палатки и Шарташский лесопарк это уникальный природный и историко-культурный комплекс. Основными моим задачами на посту директора являются сохранения природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, создание условий для современного туризма и отдыха, а также экологическое просвещение.

Многое уже сделано за прошедший год, не все удается делать так быстро как хотелось бы, но так или иначе мы двигаемся вперед и смотрим на будущее нашего любимого парка с оптимизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU