В Екатеринбурге в строящемся доме погибли четыре гастарбайтера

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-17T07:15:02+03:00

Мужчины не успели выбраться из здания, когда начался пожар

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В Екатеринбурге погибли четверо гастарбайтеров, которые приехали устраиваться строителями.

Трагедия произошла около четырех часов утра, когда в частном секторе Широкой речки на улице Прохожей вспыхнул дом. Именно в этом коттедже и находились мигранты.

Хозяева строящегося дома проживали на первом этаже, а гастарбайтеров поселили в подвале. Однако, когда начался пожар, выход на поверхность завалило, и мужчины оказались в едкой дымовой ловушке.

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Повреждены перекрытия и перегородки и домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте ЧП сейчас работают следователи. Обстоятельства произошедшей трагедии и данные о личностях погибших выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU