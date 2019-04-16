2019-04-16T20:52:01+03:00
Звезды

MIR LE с первым сольным концертом в Екатеринбурге

Бывшая участница дуэта «Мы» представит в столице Урала свой второй альбом
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Урал ждет ЕвуУрал ждет ЕвуФото: vk.com
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Ева Гурари — умница, красавица, у которой есть все шансы стать главной музой нового поколения. Ева живет в Израиле. Но ее знает вся Россия. В первую очередь благодаря хиту «Возможно, который она написала в качестве участницы дуэта «Мы». Теперь наша героиня штурмует чарты уже с сольным проектом MIRÈLE.

- После дебютного, очень личного сольного альбома «Люболь», который вышел в ноябре прошлого года и был очень хорошо принят публикой, Ева сразу начала готовить следующий релиз, - рассказывают организаторы уральского концерта инди-поп-дивы. - И усилия Гурари не пропали даром. Ей удалось закрепиться на вершине чувственной поп-музыки. Большая пластинка под названием «Renaissance» не только сохранила ту нежную сердечную близость, за которую так любят артистку, но и удивила наэлектризованным танцевальным вайбом, подчеркивающим ее точные поэтические находки.

Увидеть MIRÈLE в Екатеринбурге можно будет 18 апреля в 20:00 в «Доме печати».

ИСТОЧНИК KP.RU

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