2019-04-16T17:03:23+03:00
Общество

Мусульмане из Екатеринбурга откроют культурный центр в историческом особняке на Шейнкмана

Ранее там уже располагалась подобная организация
Маргарита МАХОНИНА
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На работы потребуется 25 миллионов рублейНа работы потребуется 25 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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К 2021 году в Екатеринбурге откроют культурный центр исламской культуры. Его разместят в доме статского советника Миллера, который находится на Шейнкмана,18. Здание является объектом культурного наследия.

- Для уммы это место станет не только религиозным центром, но и образовательным учреждением. Здесь всех желающих будут учить татарскому языку, истории зарождения и развития татарской народности, особенностям национальной культуры. Занятия будут вести профессиональные историки и теологи, обучившиеся на кафедрах религиоведения в университетах Казани, а также в Уральском государственном горном университете. Кроме того, в центре планируется разместить библиотеку, где посетители смогут знакомиться с первоисточниками на татарском и на арабском языках, - сообщил управляющий делами регионального духовного управления мусульман Свердловской области Айдар-хазрата Мухаматнурова.

Проект уже разработан. На реставрацию и оснащение центра понадобится 25 миллионов рублей. Часть средств уже дали спонсоры, но РДУМСО продолжают сборы. За работами будут следить областное Управление госохраны объектов культурного наследния. Кстати, в 1920 –года в здании уже находился единственный на тот момент центр «Мусульманский очаг Урала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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