Областной суд оставил в силе приговор для уральца, который довел жену до самоубийства
Служители Фемиды сегодня вернулись к делу Любви Жангауловой, многодетной матери из поселка Медный, которая покончила с собой. Ранее суд решил, что до отчаяния женщину довел супруг, который постоянно избивал ее и унижал.
- При этом потерпевшая за помощью в правоохранительные органы не обращалась, - отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда. - После очередной ссоры с мужем Любовь Жангаулова ушла в баню, где свела счеты с жизнью. У супругов под опекой находились 9 детей, после смерти Любви Жангауловой органы соцзащиты забрали их.
В январе Верх-Исетский районный суд признал Амангельда Жангаулова виновным по статье «Доведение до самоубийства». Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Адвокат попытался обжаловать этот приговор и сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию.
- Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, апелляционная инстанция не нашла оснований для вмешательства в судебный акт, - уточняют в суде. - Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU