2019-04-16T16:31:44+03:00
Происшествия

Областной суд оставил в силе приговор для уральца, который довел жену до самоубийства

Следующие четыре года он проведет в колонии общего режима
Данил СВЕЧКОВ
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Суд признал Амангельда Жангаулова виновным по статье «Доведение до самоубийства».Суд признал Амангельда Жангаулова виновным по статье «Доведение до самоубийства».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Служители Фемиды сегодня вернулись к делу Любви Жангауловой, многодетной матери из поселка Медный, которая покончила с собой. Ранее суд решил, что до отчаяния женщину довел супруг, который постоянно избивал ее и унижал.

- При этом потерпевшая за помощью в правоохранительные органы не обращалась, - отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда. - После очередной ссоры с мужем Любовь Жангаулова ушла в баню, где свела счеты с жизнью. У супругов под опекой находились 9 детей, после смерти Любви Жангауловой органы соцзащиты забрали их.

В январе Верх-Исетский районный суд признал Амангельда Жангаулова виновным по статье «Доведение до самоубийства». Его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Адвокат попытался обжаловать этот приговор и сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию.

- Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, апелляционная инстанция не нашла оснований для вмешательства в судебный акт, - уточняют в суде. - Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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