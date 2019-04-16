В Екатеринбурге ради замены старых труб изменят проезд по улице Шефская

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-16T15:48:14+03:00

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Екатеринбургским автомобилистам стоит приготовиться к тому, что дорожная ситуация на улице Шефская еще усугубится. В среду, 17 апреля, здесь стартует ремонт водовода.

Специалисты "Водоканала" будут менять трубы от строения 1В до строения 2б/2. Для работ проезжую часть в сторону Егоршинского проезда придется сузить на одну полосу.

Водовод будут менять с помощью бестраншейной перекладки - через пилотные котлованы протянут водовод из полимерных материалов. Это позволит сократить площадь раскопок сроки ремонта. Кроме того, полимерные трубы служат более 50 лет, не подвержены коррозии и не реагируют на подвижки грунта.

- Изношенный кольцевой водовод напрямую питает производственные базы, а в случаях аварийного отключения холодного водоснабжения в жилых домах Пионерского поселка обеспечивает резервное питание жилым домам, ограниченным в ХВС. Водовод был проложен в семидесятые годы прошлого века, и с 2000 года на нем ежегодно происходили аварии. Повреждения на этом водоводе влияют не только на водоснабжение, но и на удобство проезда по улице Шефской - утечка значительно затрудняет проезд, особенно в зимнее время, - пояснили в пресс-службе "Водоканала".

ИСТОЧНИК KP.RU