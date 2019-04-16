В Екатеринбурге под суд пойдут две женщины, похитившие у банка 18 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-16T14:40:25+03:00

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В Екатеринбурге будут судить двух местных жительниц, обвиняемых в хищении у банка 18 миллионов рублей.

Для реализации своего плана женщины подбили стороннего человека. На него юристки по образованию сделали поддельные документы о платежеспособности. По легенде подставной клиент хотел взять кредит в 18 миллионов рублей, чтобы купить дом и участок якобы общей стоимостью 22 миллиона при фактической цене в 9 миллионов рублей.

- После одобрения поданной заявки и перечисления средств на счет, подконтрольный обвиняемым, деньги были ими обналичены и похищены, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Необходимо отметить, что одна из обвиняемых осуждена за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и вымогательство. Суд приговорил женщину к 10,5 годам колонии общего режима.

Ее подельницу по банковским махинациям признали виновной в подделке документов и мошенничестве. В качестве наказания подсудимая получила 2 года и 9 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU