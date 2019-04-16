В Шарташском парке Екатеринбурга вырубят 12 гектаров леса

СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-16T14:24:38+03:00

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Власти Свердловской области разместили на госзакупках новый аукцион: подрядчик должен вырубить 11,9 гектаров деревьев и кустарников в Шарташском лесопарке. За это дирекция лесных парков региона заплатит 822 тысячи рублей.

- Работы помогут сохранить водоохранные, защитные и оздоровительные функции леса, а также улучшат проходимость ландшафта, - сообщается в техзадании закупки. – Их проведут в 62 квартале Шарташского парка. Ориентировочный объем неликвидной древесины – хвороста и хмыза, достигнет 209 плотных кубических метров.

Исполнителя выберут 29 апреля. Работы должны завершить до 31 июля.

Шарташский парк находится в процессе благоустройства, который начался в 2017 году, после инициативы губернатора области Евгений Куйвашева. В парке планируют построить велодорожки, а также обустроить спортивные и детские площадки. В 2019-2020 году региональный бюджет на эти цели заложил 611 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU