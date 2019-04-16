2019-04-16T14:14:22+03:00
Общество

Владимир Путин назначил нового председателя Свердловского областного суда

Им стал бывший преподаватель
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба областного судаФото: пресс-служба областного суда
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового председателя Свердловского областного суда. Должность займет кандидат юридических наук Владимир Дмитриев.

До этого он трудился на посту заместителя председателя, а после ухода Александра Дементьева в почетную отставку исполнял обязанности руководителя суда.

Владимир Дмитриев окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Правоведение». До судебной деятельности, с 1994 по 2000 годы, был старшим преподавателем на кафедре гражданско-правовых дисциплин Уральского юридического института МВД России.

С ноября 2000 по декабрь 2004 года работал судьей Железнодорожного райсуда. С 1 декабря 2004 года являлся судьей Свердловского областного суда.

Указом Президента от 29 декабря 2011 года назначен заместителем председателя Свердловского областного суда.

- В 2018 году решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации ему присвоен первый квалификационный класс судьи.

Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года № 1 назначен заместителем председателя суда на второй шестилетний срок полномочий, - сообщили в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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