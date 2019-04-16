Екатеринбург выделит 178 миллионов, чтобы закончить ремонт на улице Патриса Лумумбы

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-16T14:01:52+03:00

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Жителям Вторчермета второй год подряд придется искать себе пути объезда. В 2018-м в районе перекрывали движение, чтобы отремонтировать одну из главных улиц - Патриса Лумумбы. В этом году ее продолжат приводить в порядок, но уже на следующем участке - от переулка Рижский до Братской.

Ремонт данного отрезка станет третьим и завершающим этапом капитальной реконструкции магистралей: улицы Московская от Попова до Пальмиро Тольятти и от Хасановской до Денисова-Уральского; Патриса Лумумбы от Рижского до Братской; Зенитчиков от Братской до Палисадной; 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной.

Подрядчик должен разработать документацию работ, после чего приступить к фактическому ремонту. Стоимость контракта составит 178,6 миллиона рублей.

- Территория производства работ должна быть ограждена от доступа посторонних. Ограждение участков на проезжей части должно быть выполнено в соответствии с требованиями норм по безопасности дорожного движения, - говорится в техзадании. - Также генеральный подрядчик до начала работ должен установить на строительной площадке web-камеры для мониторинга работ с возможностью онлайн-трансляции в Сеть.

ИСТОЧНИК KP.RU