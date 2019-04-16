Tele2 проанализировала горнолыжные курорты на основе big data

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-16T14:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Оператор мобильной связи «Tele2 - Урал», проанализировал активность абонентов на 36 горнолыжных курортах с помощью технологий big data. Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и числу посетивших их клиентов Tele2, определила средний возраст гостей и самый популярный месяц горнолыжного сезона.

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017 - 2018 гг.

Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский «Роза Хутор», где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб. Посетители горнолыжного курорта «Снежинка» в Республике Бурятии израсходовали на 36 % меньше терабайтов, что ставит его на второе место списка (556 Тб). Тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области находятся на 3-м и 4-м месте с результатом 488 и 424 Тб соответственно. Замыкает пятерку лидеров горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае, общий объем потребленного здесь трафика составляет 327 Тб.

В Свердловской области Tele2 проанализировала активность на горнолыжном комплексе «Гора Белая», который посетило на 22 % больше абонентов оператора, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо местных туристов, курорт был популярен среди жителей ХМАО, Пермского края, Тюменской и Челябинской областей, а также среди гостей из Москвы. Больше всего абонентов оператора посетило комплекс в январе. В среднем на горнолыжном курорте гости проводили 2 дня. Однако туристы из Владивостока отличились тем, что провели на склонах в среднем 13 дней. Рост потребления голосовых услуг и интернет-трафика среди клиентов Tele2 на территории комплекса «Гора Белая» в среднем вырос в 3,6 раз по сравнению с прошлым годом. При этом женщины на 60 % чаще мужчин звонили близким, а мужчины больше пользовались услугами мобильного Интернета - в среднем на 40 % по сравнение с активностью женщин.

Средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, - 39 лет. Доли мужчин и женщин, путешествующих на курорты, распределяются примерно одинаково: 52 % и 48 % соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU