2019-04-16T10:31:23+03:00
Общество

Уральцам разрешат безнаказанно собирать в лесу мох и камыш

Закон должен вступить в силу 1 июля
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ранее собирать недревесную подстилку можно было только в лесополосах определенной категорииРанее собирать недревесную подстилку можно было только в лесополосах определенной категорииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли закон о свободном сборе в лесах моха и камыша. Сегодня на заседании парламента был рассмотрен проект поправок в закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области».

Ранее собирать недревесную подстилку можно было только в лесополосах определенной категории. Например, делать это в защитных, противоэрозийных лесах, а также расположенных в горах и степях, было под запретом.

Закон должен вступить в силу 1 июля.

До этого чиновники разрешили свердловчанам собирать валежник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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