Уральцам разрешат безнаказанно собирать в лесу мох и камыш
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли закон о свободном сборе в лесах моха и камыша. Сегодня на заседании парламента был рассмотрен проект поправок в закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области».
Ранее собирать недревесную подстилку можно было только в лесополосах определенной категории. Например, делать это в защитных, противоэрозийных лесах, а также расположенных в горах и степях, было под запретом.
Закон должен вступить в силу 1 июля.
До этого чиновники разрешили свердловчанам собирать валежник.
ИСТОЧНИК KP.RU