Свердловские школы искусств и ДК получат 150 миллионов на музыкальные инструменты

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-16T09:51:49+03:00

Речь идет, прежде всего, об учреждениях культуры, расположенных в небольших населенных пунктах - селах и деревнях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов

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В Свердловской области более 150 миллионов рублей будет направлено на поддержку культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств. Деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

Из них 126,3 миллиона рублей направят на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий для школ Богдановича, Дегтярска, Краснотурьинска, Екатеринбурга, Лесного, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, а также Кушвинского, Новолялинского, Новоуральского, Полевского, Режевского и Тавдинского округов.

Учреждения культуры получат 25,5 миллиона рублей. В числе тех, кто получит финансовую поддержку - Режевской, Североуральский и Тавдинский округа и муниципальное образование Алапаевское.

- Речь идет, прежде всего, об учреждениях культуры, расположенных в небольших населенных пунктах - селах и деревнях. В частности, деньги выделены Арамашевскому дому культуры, Деевскому и Заринскому ДК. Поддержку получат Дом культуры села Глинское, Большепустенский и Увальский. Кроме того, господдержку получит детский юношеский досуговый центр «Ровесник» в Североуральске, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Параллельно в Свердловской области открываются новые Дома культуры, ремонтируются библиотеки, укрепляется материально-техническая база театров.

ИСТОЧНИК KP.RU