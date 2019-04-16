В Екатеринбурге устранили засор, возникший из-за того, что кто-то смыл снегоуборочную лопату

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-16T09:05:49+03:00

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«Водоканал» Екатеринбурга озвучил статистику и причины засоров городской канализации.

Самая частая причина, по мнению коммунальщиков - это безответственность горожан. Люди смывают в канализацию буквально все: строительные материалы, бумагу, листву, испорченную еду. Объем мусора, скопившегося на небольшом участке трубы диаметром от 100 миллиметров, может достигать 100 килограммов.

Ко всему этому специалисты «Водоканала» уже привыкли, но недавняя находка все же смогла поразить коммунальщиков. Из засорившейся трубы диаметром 500 миллиметров рабочие вытащили снегоуборочную лопату.

- На количество засоров влияет и отсутствие жироуловителей у объектов общественного питания, - говорят в МУПе. - Без специального оборудования жир забивает трубу и снижает ее пропускную способность, соответственно даже стоки нормативного качества не могут транспортироваться и на сетях образуются подпоры, которые могут приводить к изливам.

Безусловное лидерство по количеству засоров в марте у Центрального района - в течение первого весеннего месяца от жителей поступило 567 заявок. Второе место у Южного района - 470 заявок. Почетное третье место занял Северный район с 263 заявками.

ИСТОЧНИК KP.RU