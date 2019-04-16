2019-04-16T08:27:14+03:00
Общество

Почта России отремонтирует в Свердловской области 90 отделений

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Свердловское отделение "Почты России"Фото: Свердловское отделение "Почты России"
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До конца этого года Почта России планирует отремонтировать 90 отделений на Среднем Урале. В 15 пройдут комплексные ремонты, в 50 - ремонты в рамках проекта «Доступная среда», в остальных выполнят текущие ремонты.

Реконструкции и модернизации запланированы в крупных городских отделениях Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Невьянска, Тавды и сельских поселений. Всего адресная программа на 2019 год охватит в области 12 территориальных объединений.

- Адресная программа составлена с учетом обращений и просьб жителей, - подчеркнул директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев. - Ежегодно предприятие инвестирует в модернизацию инфраструктуры почтовой сети, обновление и ремонты как городских, так и сельских отделений связи. В крупных уральских городах уже появились современные почтовые офисы, пребывание в которых комфортно как для клиентов, так и для наших работников. Уверен, что количество таких отделений будет только увеличиваться.

В прошлом году 13 офисов связи Екатеринбурга прошли масштабную модернизацию, еще в 60 отделениях были выполнены комплексные ремонты. Кроме того, 143 отделения Свердловской области частично или полностью стали доступны для людей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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