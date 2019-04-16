2019-04-16T07:55:33+03:00
Общество

В Екатеринбурге задержали кондитера, раскладывающего «закладки» с гашишем

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге задержали очередного наркокурьера. В ходе досмотра у 24-летнего местного жителя полицейские обнаружили пакет с 40 граммами гашиша.

Молодой человек пояснил, что по образованию повар-кондитер, ранее работал в одном из кафе, но после его закрытия постоянной работы найти не смог и поэтому устроился «закладчиком».

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Подозреваемый признал свою причастность к незаконному обороту наркотиков. Он также пояснил, что занимается данным криминальным бизнесом с осени 2018 года, покупая через интернет определенное количество запрещенных веществ и делая так называемые «закладки». Задержанный также не стал отрицать, что сам неоднократно употреблял наркотики, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

На молодого человека завели уголовное дело. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. До окончания расследования задержанный помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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