На Урале начнут штрафовать водителей, гоняющих в местах дорожного ремонта
Свердловских автомобилистов, которые несмотря на ограничительные знаки, не снижают скорость в зоне ремонтов дорог, будут штрафовать.
«Уралуправтодор» утвердил схему, согласно которой подрядчики, ремонтирующие федеральные трассы, могут использовать в местах работ автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД. Нововведение уже действует на стартовавшем недавно капитальном ремонте трассы М5 «Урал», на участке с 143 по 153 километр между поселками Щелкун и Трактовский.
- Данная мера направлена на то, чтобы избежать в месте производства ремонтных работ нарушений скоростного режима, которые могут привести к ДТП и, как следствие, к затруднению движения, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Узнать о состоянии проезда на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).
ИСТОЧНИК KP.RU