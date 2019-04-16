В Екатеринбурге 13-летний зацепер разбил голову, упав во время движения с трамвая

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-16T07:20:05+03:00

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В Екатеринбурге серьезно пострадал 13-летний школьник, решивший прокатиться на прицепном устройстве трамвая. Инцидент произошел на улице Техническая.

Вместе с друзьями подросток забрался на "колбасу" вагона 13-го маршрута, но в отличие от них не сумел удержаться во время движения и упал на рельсы. В результате мальчик получил травму головы и был госпитализирован в детскую больницу.

- Несовершеннолетний вместе с друзьями после посещения одного из торговых центров возвращался домой. Во время движения он не удержался и упал на трамвайные пути, в результате чего и был травмирован, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Сотрудниками полиции произведены замеры, составлены процессуальные документы, опрошены возможные очевидцы происшествия.

Госавтоинспекция просит родителей объяснять детям об опасности катания на прицепных устройствах трамвая или троллейбуса. А очевидцев сообщать об этом кондуктору или водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU