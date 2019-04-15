2019-04-15T18:35:42+03:00
Происшествия

В Первоуральске эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе

Чиновников вывели на улицу в конце рабочего дня
Лев ИСТОМИН
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Из здания вывели всех чиновников, но бомбы не нашли. Фото: сервис Яндекс.КартыИз здания вывели всех чиновников, но бомбы не нашли. Фото: сервис Яндекс.Карты
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В понедельник около 18 часов эвакуировали сотрудников мэрии Первоуральска из-за сообщения о взрывном устройстве.

Больше десяти муниципальных служащих вывели на улицу, а на место приехали спецслужбы.

- Проверка закончилась. По информации взрывотехников «Урал-Вымпел», взрывоопасных предметов в здании администрации городского округа Первоуральск (ул. Ватутина 41) и Управлении образования (ул. Советская 9А) не обнаружено. Вызов ложный, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе мэрии города.

Отметим, что в минувшую субботу в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей 13 крупных торговых объектов, среди которых – торговые центры «Гринвич», «Радуга» и «Карнавал». Сейчас по всем инцидентам проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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