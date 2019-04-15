В Первоуральске эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе
В понедельник около 18 часов эвакуировали сотрудников мэрии Первоуральска из-за сообщения о взрывном устройстве.
Больше десяти муниципальных служащих вывели на улицу, а на место приехали спецслужбы.
- Проверка закончилась. По информации взрывотехников «Урал-Вымпел», взрывоопасных предметов в здании администрации городского округа Первоуральск (ул. Ватутина 41) и Управлении образования (ул. Советская 9А) не обнаружено. Вызов ложный, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе мэрии города.
Отметим, что в минувшую субботу в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей 13 крупных торговых объектов, среди которых – торговые центры «Гринвич», «Радуга» и «Карнавал». Сейчас по всем инцидентам проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU