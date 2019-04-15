2019-04-15T17:50:33+03:00
Общество

«Грязь и мусор»: уральский полпред Цуканов раскритиковал состояние федеральной трассы

Политик остался недоволен поездкой
Лев ИСТОМИН
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Николай Цуканов раскритиковал качество уральских дорог, а также грязь на обочинахНиколай Цуканов раскритиковал качество уральских дорог, а также грязь на обочинахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов раскритиковал состояние трассы, соединяющей Челябинск и Екатеринбург. Возвращаюсь из рабочей командировки из столицы Южного Урала, политик обратил внимание на неудовлетворительное состояние дороги, а также грязь и мусор на обочинах.

- Федеральная трасса не содержится в должном состоянии, всюду грязь и мусор. Не лучшая ситуация и в населенных пунктах, - с сожалением констатировал Цуканов.

Полномочный представитель президента дал поручение главным федеральным инспекторам проконтролировать вопрос с наведением порядка и благоустройства.

Отметим, что в Челябинск Николай Цуканов ездил, чтобы обсудить проблемы борьбы с онкологическими заболеваниями. Передвигался в командировке политик на автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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