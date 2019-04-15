2019-04-15T17:04:00+03:00
Здоровье

Около двухсот свердловчан уже пострадали от укусов клещей

Почти половина из них жители Екатеринбурга
Олег Галимов
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Паразиту уже покусали полсотни детейПаразиту уже покусали полсотни детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В свердловском Роспотребнадзоре подвели итоги противоклещевой кампании. По состоянию на 15 апреля на Среднем Урале от укусов пострадали 194 человека, из них 98 – жители Екатеринбурга.

- Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 55 случаев присасывания клещей, 26 детей получили противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью, 24 ребенка привиты по схеме, - отметили в ведомстве.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 35 муниципальных образованиях Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших: ГО Нижний Тагил, Серовский ГО, ГО Первоуральск, Белоярский ГО, Слободо-Туринский МР, Сысертский ГО и г. Екатеринбург.

- На данный момент в Свердловской области не зарегистрировано случаев с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», «клещевой иксодовый боррелиоз», - добавили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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