2019-04-15T16:37:13+03:00
Общество

Самых маленьких екатеринбуржцев обеспечат местами в детсадах

Всего места получат 23 тысячи детей
Лев ИСТОМИН
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Мест в детсадах хватит всемМест в детсадах хватит всемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре этого года в детские сады Екатеринбурга будут ходить 23 тысячи дошколят от 2 до 7 лет.

В настоящее время идет процесс комплектования групп детсадов на будущий учебный год. Об этом рассказала начальник департамента образования мэрии уральской столицы Екатерина Сибирцева.

- Для детей от 3 до 4 лет планируется открыть 14 819 мест, это полностью закрывает потребность в местах. Чуть больше 2,5 тысячи мест предоставят ребятам до 3 лет в группах полного дня и еще 1,2 тысячи мест в группах кратковременного пребывания, - говорит Екатерина Сибирцева.

В этом году мест в детских садах станет больше после открытия детского сада на 250 мест в микрорайоне Академический и открытия детсада на 100 мест в перепрофилированном здании в Чкаловском районе.

Отметим, что чуть больше 1 тысячи мест в детских садах предоставят в группах компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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