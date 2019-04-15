2019-04-15T16:05:12+03:00
Общество

Тариф «Не отвлекайся»: в Екатеринбурге водителей трамваев и автобусов накажут рублем за беседы по телефону

На кону – ежемесячная премия
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Движение без разговоров должно стать более безопаснымДвижение без разговоров должно стать более безопаснымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За разговоры во время движения по сотовому телефону водителей муниципальных автобусов и трамваев будут наказывать рублем. Речь идет о ежемесячной премии. Соответствующий приказ выпустили на предприятия ЕМУП «Гортранс».

Раньше разговаривать по телефону во время движения транспорта также не рекомендовалось, однако материальных взысканий за это нарушение предусмотрено не было. Причиной нововведения стало ДТП с участием трамваев 18-го и 15-го маршрутов, которое произошло 28 марта.

Причиной аварии стала невнимательность водителя трамвая № 18, которая отвлеклась на телефонный звонок. Теперь говорить по телефону разрешено только во время остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Первоуральске эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе
В Екатеринбурге "Тотальный диктант" написали больше двух тысяч человек
«Грязь и мусор»: уральский полпред Цуканов раскритиковал состояние федеральной трассы
Транспортная реформа в Екатеринбурге начнется незаметно для горожан
Около двухсот свердловчан уже пострадали от укусов клещей
Самых маленьких екатеринбуржцев обеспечат местами в детсадах
Участница «Миссис Екатеринбург» стала донором костного мозга
В Тавдинскую колонию пытались передать 12 мобильников в дровах
В Екатеринбурге Городской пруд и реку Исеть почистят за 2,5 миллиона рублей
В Екатеринбурге на 32 года посадили братьев, убивших таксиста ради 1300 рублей
В Екатеринбурге полицейские поймали школьников, заказавших такси, чтобы съездить за гашишем
Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей
В «ЕВРАЗе» началась неделя безопасности
Представитель регоператора поделится первыми итогами экологической реформы на радио «КП» - Екатеринбург»
Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад
Слесарь и калибровщик ЕВРАЗ НТМК стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда»
В Екатеринбурге сотрудник банка втихаря оформил на клиентов кредитные карты на 1,5 миллиона
В Екатеринбурге до лета закроют дублер проспекта Академика Сахарова
«Мне богом дано, что я могу лечить»: на Урале задержали «целительницу» с героином
Тагильчанин разбил нос пенсионерке, сын которой не вернул ему долг
В Екатеринбурге магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу поддельной водки