Тариф «Не отвлекайся»: в Екатеринбурге водителей трамваев и автобусов накажут рублем за беседы по телефону

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-15T16:05:12+03:00

Движение без разговоров должно стать более безопасным Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За разговоры во время движения по сотовому телефону водителей муниципальных автобусов и трамваев будут наказывать рублем. Речь идет о ежемесячной премии. Соответствующий приказ выпустили на предприятия ЕМУП «Гортранс».

Раньше разговаривать по телефону во время движения транспорта также не рекомендовалось, однако материальных взысканий за это нарушение предусмотрено не было. Причиной нововведения стало ДТП с участием трамваев 18-го и 15-го маршрутов, которое произошло 28 марта.

Причиной аварии стала невнимательность водителя трамвая № 18, которая отвлеклась на телефонный звонок. Теперь говорить по телефону разрешено только во время остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU