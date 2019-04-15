Участница «Миссис Екатеринбург» стала донором костного мозга

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-15T16:02:47+03:00

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Специалисты Свердловской областной больницы №1 провели забор трансплантата для пересадки костного мозга пациенту одной из клиник другого региона. А донором для больного человека стала участница «Миссис Екатеринбург-2017» Юлия Палкетова.

Два года назад, в рамках конкурса, финалистки сдали кровь на определение набора генов, отвечающих за совместимость, вступив в Национальный регистр неродственных доноров костного мозга.

- В ноябре 2018 года, мне позвонили и спросили: «Вы все еще готовы стать донором? Ваш генотип идеально подходит для одного из пациентов». И я ответила, что, конечно, готова. Если у меня есть то, что может кардинально изменить жизнь другого человека, почему не помочь? - рассказала Юлия Палкетова.

Сегодня в регистре числится 240 человек, тогда как по всей стране зарегистрировано уже около 98 тысяч. Родственники в качестве доноров подходят только в трети случаев. В остальных же спасти человека может лишь совместимый некровный донор.

- На сегодняшний день очень много заболеваний костного мозга лечится только с помощью такой пересадки. Прежде всего это опухолевые или иммунные болезни крови, в том числе наследственные, - пояснила заведующая отделением гематологии СОКБ №1 Татьяна Константинова.

Благодаря тому, что в первой областной создан свой регистр, специалисты больницы в течение нескольких дней могут узнать, есть ли подходящий донор в России или других странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU