2019-04-15T15:40:54+03:00
Общество

В Тавдинскую колонию пытались передать 12 мобильников в дровах

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-службе ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области
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Что только не придумывают уральские осужденные, их родня или друзья, чтобы переправить в колонию мобильные телефоны. Простые забрасывания через забор или прятание во всевозможных продуктах уже давно никого не удивляют, да и перестали быть эффективными.

Одну из новых идей попытались воплотить заключенные Тавдинской ИК-19. Они решили обзавестись связью, спрятав мобильники в одном из дровяных бревен, которые на территорию колонии должна провезти сппецмашина.

Однако сотрудники учреждения оказались проворнее и пресекли незаконный провоз 12 телефонов.

- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление осужденных намеревавшихся таким образом доставить запрещенные предметы на территорию учреждения, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - В дальнейшем они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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