В Екатеринбурге Городской пруд и реку Исеть почистят за 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-04-15T15:28:10+03:00

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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков, которые почистят акваторию Городского пруда, а также обмелевшие участки реки Исеть в черте города за 2,5 миллиона рублей. За эту сумму, которая может быть уменьшена по итогам электронного аукциона, уборщики должны сделать 183 выезда на рабочий объект до 1 ноября этого года.

Каждый из 12 участков реки Исеть нужно убрать за определенное в документации на сайте госзакупок количество раз. Так, Городской пруд нужно прибрать 29 раз, семь раз – в течение августа, когда Екатеринбург отмечает День города.

Весь собранный мусор будут вывозить на берег реки и пруда, а мелкие отходы – складировать в одноразовые пакеты. Вывозить их будут в течение суток после уборки.

Электронный аукцион состоится 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU