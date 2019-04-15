2019-04-15T15:28:10+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге Городской пруд и реку Исеть почистят за 2,5 миллиона рублей

Уборщикам предстоит сделать 183 рабочих выезда
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Пруд чистят почти каждый годПруд чистят почти каждый годФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков, которые почистят акваторию Городского пруда, а также обмелевшие участки реки Исеть в черте города за 2,5 миллиона рублей. За эту сумму, которая может быть уменьшена по итогам электронного аукциона, уборщики должны сделать 183 выезда на рабочий объект до 1 ноября этого года.

Каждый из 12 участков реки Исеть нужно убрать за определенное в документации на сайте госзакупок количество раз. Так, Городской пруд нужно прибрать 29 раз, семь раз – в течение августа, когда Екатеринбург отмечает День города.

Весь собранный мусор будут вывозить на берег реки и пруда, а мелкие отходы – складировать в одноразовые пакеты. Вывозить их будут в течение суток после уборки.

Электронный аукцион состоится 29 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Первоуральске эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе
В Екатеринбурге "Тотальный диктант" написали больше двух тысяч человек
«Грязь и мусор»: уральский полпред Цуканов раскритиковал состояние федеральной трассы
Транспортная реформа в Екатеринбурге начнется незаметно для горожан
Около двухсот свердловчан уже пострадали от укусов клещей
Самых маленьких екатеринбуржцев обеспечат местами в детсадах
Тариф «Не отвлекайся»: в Екатеринбурге водителей трамваев и автобусов накажут рублем за беседы по телефону
Участница «Миссис Екатеринбург» стала донором костного мозга
В Тавдинскую колонию пытались передать 12 мобильников в дровах
В Екатеринбурге на 32 года посадили братьев, убивших таксиста ради 1300 рублей
В Екатеринбурге полицейские поймали школьников, заказавших такси, чтобы съездить за гашишем
Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей
В «ЕВРАЗе» началась неделя безопасности
Представитель регоператора поделится первыми итогами экологической реформы на радио «КП» - Екатеринбург»
Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад
Слесарь и калибровщик ЕВРАЗ НТМК стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда»
В Екатеринбурге сотрудник банка втихаря оформил на клиентов кредитные карты на 1,5 миллиона
В Екатеринбурге до лета закроют дублер проспекта Академика Сахарова
«Мне богом дано, что я могу лечить»: на Урале задержали «целительницу» с героином
Тагильчанин разбил нос пенсионерке, сын которой не вернул ему долг
В Екатеринбурге магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу поддельной водки