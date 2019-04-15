В Екатеринбурге на 32 года посадили братьев, убивших таксиста ради 1300 рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-15T14:46:32+03:00

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Свердловский областной суд отправил за решетку двух братьев Игоря и Константина Бусыгиных. Их признали виновными в убийстве, пособничестве в убийстве, разбое с применением насилия по предварительному сговору и неправомерном завладении автомобилем, совершенном группой лиц.

Преступный план родственники продумали заранее. Иван Бусыгин вызвал автомобиль к магазину по улице Свердлова в Туринске. По дороге пьяные братья, пожаловались на плохое самочувствие и попросили водителя остановиться.

После чего Иван Бусыгин нанес таксисту не менее 26 ударов ножом, вытащил тело из машины и ударил еще несколько раз руками и ногами. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

- Далее братья похитили из кармана одежды водителя 1300 рублей. Впоследствии подсудимые с целью угона сели в автомобиль и покинули на нем место происшествия. В деревне Кальтюкова Туринского района Иван Бусыгин не справился с управлением, допустил съезд с проезжей дороги, после чего, бросив автомобиль, подсудимые скрылись, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Ивану Бусыгину 18 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года. При этом первые пять лет мужчина проведет в тюрьме.

Константин Бусыгин осужден к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU