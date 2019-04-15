2019-04-15T14:46:32+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на 32 года посадили братьев, убивших таксиста ради 1300 рублей

Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Преступный план родственники продумали заранееПреступный план родственники продумали заранееФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловский областной суд отправил за решетку двух братьев Игоря и Константина Бусыгиных. Их признали виновными в убийстве, пособничестве в убийстве, разбое с применением насилия по предварительному сговору и неправомерном завладении автомобилем, совершенном группой лиц.

Преступный план родственники продумали заранее. Иван Бусыгин вызвал автомобиль к магазину по улице Свердлова в Туринске. По дороге пьяные братья, пожаловались на плохое самочувствие и попросили водителя остановиться.

После чего Иван Бусыгин нанес таксисту не менее 26 ударов ножом, вытащил тело из машины и ударил еще несколько раз руками и ногами. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

- Далее братья похитили из кармана одежды водителя 1300 рублей. Впоследствии подсудимые с целью угона сели в автомобиль и покинули на нем место происшествия. В деревне Кальтюкова Туринского района Иван Бусыгин не справился с управлением, допустил съезд с проезжей дороги, после чего, бросив автомобиль, подсудимые скрылись, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Ивану Бусыгину 18 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года. При этом первые пять лет мужчина проведет в тюрьме.

Константин Бусыгин осужден к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге полицейские поймали школьников, заказавших такси, чтобы съездить за гашишем
Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей
В «ЕВРАЗе» началась неделя безопасности
Представитель регоператора поделится первыми итогами экологической реформы на радио «КП» - Екатеринбург»
Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад
Слесарь и калибровщик ЕВРАЗ НТМК стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда»
В Екатеринбурге сотрудник банка втихаря оформил на клиентов кредитные карты на 1,5 миллиона
В Екатеринбурге до лета закроют дублер проспекта Академика Сахарова
«Мне богом дано, что я могу лечить»: на Урале задержали «целительницу» с героином
Тагильчанин разбил нос пенсионерке, сын которой не вернул ему долг
В Екатеринбурге магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу поддельной водки