2019-04-15T14:23:51+03:00
Общество

Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей

К тарифу добавят четыре рубля, чтобы оплатить модернизацию старых вагонов
Данил СВЕЧКОВ
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Речи об аналогичном увеличении оплаты за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах пока не идет.Речи об аналогичном увеличении оплаты за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах пока не идет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стоимость проезда в метро Екатеринбурга возрастет с 28 до 32 рублей. Причем случится это в самое ближайшее время. Об этом рассказал журналистам мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Лишние четыре рубля понадобилось добавить к тарифу для того, чтобы оплатить расходы на модернизацию устаревших вагонов, чей 30-летний срок службы подходит к концу.

- Стоимость проезда у нас увеличивается только на инвестиционную составляющую, - отметил Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Мы специально сделали и ремонт состава, и приобрели новые вагоны, чтобы горожане сразу увидели, на что идут деньги.

Отдельно глава города отметил, что речи об аналогичном увеличении оплаты за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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