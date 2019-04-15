Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-15T14:23:51+03:00

Речи об аналогичном увеличении оплаты за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах пока не идет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Стоимость проезда в метро Екатеринбурга возрастет с 28 до 32 рублей. Причем случится это в самое ближайшее время. Об этом рассказал журналистам мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Лишние четыре рубля понадобилось добавить к тарифу для того, чтобы оплатить расходы на модернизацию устаревших вагонов, чей 30-летний срок службы подходит к концу.

- Стоимость проезда у нас увеличивается только на инвестиционную составляющую, - отметил Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Мы специально сделали и ремонт состава, и приобрели новые вагоны, чтобы горожане сразу увидели, на что идут деньги.

Отдельно глава города отметил, что речи об аналогичном увеличении оплаты за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU