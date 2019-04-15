2019-04-15T14:27:34+03:00
Экономика

В «ЕВРАЗе» началась неделя безопасности

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Неделя безопасности в ЕВРАЗе. Фото: предоставлено холдингомНеделя безопасности в ЕВРАЗе. Фото: предоставлено холдингом
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28 апреля весь мир отмечает День охраны труда. Накануне этой даты «ЕВРАЗ» традиционно проводит Неделю безопасности, в этом году - с 15 по 21 апреля. Цель - напомнить о том, как важно соблюдать правила безопасности на производстве и в обычной жизни.

На предприятиях «ЕВРАЗа» на Урале и в Сибири всем сотрудникам еще раз напомнят, как важно соблюдать инструкции, быть осторожным и внимательным при выполнении рабочих операций. Будут награждены чемпионы по ОТ и ПБ. Сотрудники, достигшие успехов в улучшении условий труда и промбезопасности по итогам 2018 года, получат благодарственные письма от президента «ЕВРАЗа».

Работники «ЕВРАЗ НТМК», «ЕВРАЗ КГОКа», «ЕВРАЗ ЗСМК» и Распадской угольной компании проведут уроки безопасности в подшефных учебных заведениях. Расскажут, как важно соблюдать правила безопасности на улице, в быту и на работе. Среди молодых угольщиков и металлургов Тагила пройдут викторины по ОТ и ПБ.

В начале недели безопасности на проходных и в подразделениях предприятий можно будет получить полезные памятки и календари о безопасном поведении.

В течение недели «ЕВРАЗ НТМК» и «ЕВРАЗ КГОК» совместно с сотрудниками ГИБДД проведут акции по дорожной безопасности на улицах города и на предприятиях. Водители, соблюдающие все правила, получат подарки.

16 апреля объявлен в дивизионе «Урал» днем отказа от курения. В столовых сотрудники смогут обменять сигареты на апельсины. Это может сподвигнуть людей отказаться от никотиновой зависимости. На «ЕВРАЗ КГОКе» пройдет день бесплатного тестирования на ВИЧ.

Водители «ЕВРАЗ КГОКа» посетят семинар по безопасному вождению. Профессиональные тренеры расскажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях и не попадать в них

Дети сотрудников «ЕВРАЗа» из Нижнего Тагила и Качканара, ребята из подшефных детдомов примут участие в конкурсе рисунка «Моя безопасность». Выставка работ, подведение итогов и награждение победителей пройдет в мае. Также на Урале пройдут съемки фильма «Город без опасности» о правилах детского безопасного поведения.

В 2018 году на мероприятия по безопасности в дивизионе «Урал» направлено более 900 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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