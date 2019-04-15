Представитель регоператора поделится первыми итогами экологической реформы на радио «КП» - Екатеринбург»
Эфир начнется в 17 часов во вторник
Свои вопросы слушатели могут задать в прямом эфиреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 16 апреля, в 17 часов в эфире радио «Комсомольская правда» - Екатеринбург» подводим первые итоги экологической реформы. Гостем программы станет исполнительный директор ТБО «Экосервис» Радик Хисамутдинов.
Свои вопросы читатели могут скидывать в наши группы в соцсетях, а также во время эфира по телефону.
Слушайте: Екатеринбург - 92,3 FM, Нижний Тагил - 96,6 FM, Серов - 89,5 FM.
ИСТОЧНИК KP.RU