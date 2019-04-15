В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-15T14:33:20+03:00

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В Екатеринбурге вслед за эвакуацией в школе № 119 пришлось экстренно выводить на улицу и малышей из детского сада № 299 на улице Вишневая, 26.

Около часа дня в дошкольном учреждении сработала автоматическая пожарная сигнализация. Воспитатели в срочном порядке построили детей по группам и вывели 138 малышей на улицу. Пострадавших нет.

- Прибывшие пожарные провели поэтажное обследование здания и установили, что произошло короткое замыкание в помещении электрощитовой без последующего горения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Задымление наблюдалось только в электрощитовой, в детском саду дыма не было.

К месту происшествия выезжали 8 единиц пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU