Слесарь и калибровщик ЕВРАЗ НТМК стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда»
Два сотрудника ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда». Калибровщик рельсобалочного цеха Виталий Рубцов занял второе место в номинации «Лучший инженер-металлург», слесарь КИПиА дирекции информационных технологий Андрей Орлов стал третьим среди представителей своей профессии.
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК соревновались с работниками предприятий нескольких областей Уральского федерального округа. Андрей Орлов показывал свое профмастерство в Новом Уренгое. В практической части конкурса он программировал оборудование тепловычислителя и настраивал тепловой пункт на базе контроллера. Алексей Рубцов защищал научный проект о запуске нового шаропрокатного стана рельсобалочного цеха НТМК в Магнитогорске.
Слесарь КИПиА ЕВРАЗ НТМК Андрей Орлов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
Призеры зарекомендовали себя на комбинате как специалисты высокого класса. Андрей Орлов на протяжении пяти лет занимает призовые места на корпоративных конкурсах профмастерства. Виталий Рубцов - один из самых молодых изобретателей на предприятии. В 29 лет он стал автором патента и многих рацпредложений, которые успешно реализованы на производственных площадках ЕВРАЗ НТМК.
ИСТОЧНИК KP.RU