2019-04-15T13:08:08+03:00
Экономика

Слесарь и калибровщик ЕВРАЗ НТМК стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда»

Призеры зарекомендовали себя на комбинате как специалисты высокого класса
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Калибровщик рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК Виталий Рубцов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗКалибровщик рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК Виталий Рубцов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
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Два сотрудника ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда». Калибровщик рельсобалочного цеха Виталий Рубцов занял второе место в номинации «Лучший инженер-металлург», слесарь КИПиА дирекции информационных технологий Андрей Орлов стал третьим среди представителей своей профессии.

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК соревновались с работниками предприятий нескольких областей Уральского федерального округа. Андрей Орлов показывал свое профмастерство в Новом Уренгое. В практической части конкурса он программировал оборудование тепловычислителя и настраивал тепловой пункт на базе контроллера. Алексей Рубцов защищал научный проект о запуске нового шаропрокатного стана рельсобалочного цеха НТМК в Магнитогорске.

Слесарь КИПиА ЕВРАЗ НТМК Андрей Орлов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Слесарь КИПиА ЕВРАЗ НТМК Андрей Орлов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Призеры зарекомендовали себя на комбинате как специалисты высокого класса. Андрей Орлов на протяжении пяти лет занимает призовые места на корпоративных конкурсах профмастерства. Виталий Рубцов - один из самых молодых изобретателей на предприятии. В 29 лет он стал автором патента и многих рацпредложений, которые успешно реализованы на производственных площадках ЕВРАЗ НТМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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