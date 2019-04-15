В Екатеринбурге сотрудник банка втихаря оформил на клиентов кредитные карты на 1,5 миллиона

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-15T12:58:31+03:00

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В Екатеринбурге осужден бывший сотрудник банка, укравший 1,6 миллиона рублей. Андрея Лопатского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Мужчина, имея доступ к базе клиентов, копировал их паспортные данные, после чего оформлял на ничего не подозревающих людей кредитные карты лимитом до 200 тысяч рублей.

- После чего Лопатский распечатал ордера на выдачу кредитной карты на имя каждого гражданина, проставив в них подпись о выдаче карты, без ведома граждан и в отсутствие последних получил восемь кредитных карт, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Деньги Лопатский похищал, используя незаконно оформленные кредитные карты, путем снятия наличных в терминалах банка.

Суд с учетом неотбытой части наказания за покушение на незаконный сбыт наркотиков, по совокупности приговоров назначил Андрею Лопатскому 7,5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU