В Екатеринбурге до лета закроют дублер проспекта Академика Сахарова

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-15T14:38:17+03:00

Рабочие будут прокладывать здесь новый водопровод

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В Академическом районе Екатеринбурга на полтора месяца закроют движение на дублере проспекта Академика Сахарова. Проехать нельзя будет по нечетной стороне улицы от Рябинина до Вильгельма де Геннина.

- Специалисты ЗАО «Водоснабжающая Компания» с 18 апреля по 31 мая будут прокладывать здесь магистральную сеть водоснабжения, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть предельно внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU