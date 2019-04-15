2019-04-15T14:38:17+03:00
Авто

В Екатеринбурге до лета закроют дублер проспекта Академика Сахарова

Рабочие будут прокладывать здесь новый водопровод
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
Изменить размер текста:

В Академическом районе Екатеринбурга на полтора месяца закроют движение на дублере проспекта Академика Сахарова. Проехать нельзя будет по нечетной стороне улицы от Рябинина до Вильгельма де Геннина.

- Специалисты ЗАО «Водоснабжающая Компания» с 18 апреля по 31 мая будут прокладывать здесь магистральную сеть водоснабжения, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Водителей просят быть предельно внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге на 32 года посадили братьев, убивших таксиста ради 1300 рублей
В Екатеринбурге полицейские поймали школьников, заказавших такси, чтобы съездить за гашишем
Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей
В «ЕВРАЗе» началась неделя безопасности
Представитель регоператора поделится первыми итогами экологической реформы на радио «КП» - Екатеринбург»
Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад
Слесарь и калибровщик ЕВРАЗ НТМК стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда»
В Екатеринбурге сотрудник банка втихаря оформил на клиентов кредитные карты на 1,5 миллиона
«Мне богом дано, что я могу лечить»: на Урале задержали «целительницу» с героином
Тагильчанин разбил нос пенсионерке, сын которой не вернул ему долг
В Екатеринбурге магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу поддельной водки