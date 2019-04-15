2019-04-15T14:39:31+03:00
Происшествия

«Мне богом дано, что я могу лечить»: на Урале задержали «целительницу» с героином

Как только была совершена контрольная закупка, в дом ворвались бойцы ОМОНа [видео]
Олег Галимов
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Женщину отправили в СИЗО на время следствия. Фото: скриншотЖенщину отправили в СИЗО на время следствия. Фото: скриншот
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В Невьянске бойцы ОМОНа совместно с сотрудниками фонда «Город без наркотиков» задержали местную «целительницу», которая промышляла сбытом героина. На Надежду Лебедеву силовикам указал задержанный ранее наркоторговец.

Как только он совершил контрольную закупку и подал опознавательный знак, оперативники вошли в дом. При виде людей в масках «целительница» вела себя спокойно, чего нельзя сказать про ее брата и еще одного пособника.

- Также в этой комнате под кроватью был обнаружен заряженный обрез и патроны к нему. На вопрос хозяйке, чей обрез она ответила, что обрез принадлежал ее покойному мужу, и она не знала, что оружие нужно сдавать, - рассказали представители фонда.

Задержание уральской «целительницы» с героином. Видео: фонд «Город без наркотиков».! другой источник

Лебедева не стала скрывать, что уже была судима по статье УК 228 и освободилась из колонии в 2015 году. Но причастность к торговле героином всячески отрицала.

- Я лечу и гадаю. Наговоры делаю, на водичке. Мне богом дано, что я могу лечить. Деньги не беру. Живу на то, кто что даст, - кратко ответила Лебедева.

На время следствия женщину поместили под стражу, а ее брата - под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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