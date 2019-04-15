2019-04-15T12:00:58+03:00
Общество

Тагильчанин разбил нос пенсионерке, сын которой не вернул ему долг

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчине грозит до 10 лет колонииМужчине грозит до 10 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле мужчина избил и обокрал 72-летнюю пенсионерку. Женщина сама сообщила в полицию, когда злоумышленник скрылся.

Пожилая женщина открыла дверь налетчику, приняв его по голосу за знакомого. Не церемонясь, мужчина заявил, что сын пенсионерки задолжал ему крупную сумму денег. Женщина возразила, ведь сын умер несколько лет назад. В ответ злоумышленник оттолкнул хозяйку и принялся шарить по шкафам.

Тогда пенсионерка скрылась в спальне, где из открытого окна стала кричать о помощи. Но тут непрошеный гость свалил женщину с ног и несколько раз ударил по лицу, разбив пострадавшей нос. Затем налетчик пригрозив несчастной расправой, забрал телевизор и электронные часы.

- При тщательном осмотре места происшествия были изъяты следы пальцев рук. После их обработки по имеющимся базам данных был установлен подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 45-летний местный житель. Его задержали в своей квартире, где в ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенные вещи, - рассказали в пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское".

За разбой мужчине грозит до 10 лет колонии. До суда он будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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