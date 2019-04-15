В Екатеринбурге магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу поддельной водки

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-15T10:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге магазин на улице Майкопская уличили в торговле нелегальным алкоголем.

В ходе проверки в торговой точке изъяли водку «Царская охота», 0,5 литра и водку «Родник Сибири», 0,5 литра. На бутылках не было даты розлива, а Федеральные специальные марки оказались поддельными и не соответствуют образцу, изготовленному на «Гознаке».

Постановлением судьи юридическое лицо было признано виновным в обороте алкогольной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и оштрафовано на 100 тысяч рублей.

- Предприятие не согласилось с наказанием и подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой представитель юридического лица просил заменить штраф на предупреждение, - сообщили в пресс-службе областного суда. - Проверив материалы дела, судья апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения решения, оставив его без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU