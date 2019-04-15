Во второй очереди «Титановой долины» начали проектировать новую канализацию

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-15T10:06:55+03:00

Работы должны быть закончены в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Особая экономическая зона «Титановая долина» займется совершенствованием инфраструктуры второй очереди - площадки «Уктус».

Управляющая компания ОЭЗ уже утвердила план развития инженерной сети. Первый этап предусматривает подготовку проекта для увеличения энергомощности и обеспечения ее бесперебойного водоснабжения.

- Для дальнейшего инфраструктурного освоения площадки «Уктус» необходимо начать строительство внешних сетей, которых хватит на всех новых резидентов, в том числе тех, которые придут в этом году. Начав проектирование сейчас, управляющая компания построит инженерные внешние сети и присоединит их к особой экономической зоне в 2020-м. Таким образом, новые резиденты «Уктуса» будут обеспечены ресурсами уже к началу своих строительных работ, - сказал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

УК заменит 3,5 километра внешнего водопровода, модернизирует канализацию и построит насосную станцию. Также планируется новая трансформаторная подстанция с распределительными сетями к каждому участку резидента.

Работы по проектированию начнутся этой весной, а строительство сетей завершат осенью 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU