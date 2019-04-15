2019-04-15T08:46:16+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сгорел трейлер цирковых гастролеров

В этом прицепе перевозили слонов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар возле цирка. Около полуночи здесь вспыхнул грузовой прицеп. Как оказалось, он принадлежит гостям из Германии - братьям Гертнер.

- Площадь пожара составила 25 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 15 единицы техники, 53 человек личного состава. Пожар потушен в течение 9-ти минут.

Немцы приехали в уральскую столицу в начале марта с новой шоу-программой с участием слонов. Именно для перевозки этих животных и был предназначен сгоревший прицеп. Вчера гастроли цирка Гертнеров закончились, однако из-за ЧП дрессировщикам придется задержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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