В Екатеринбурге сгорел трейлер цирковых гастролеров
В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар возле цирка. Около полуночи здесь вспыхнул грузовой прицеп. Как оказалось, он принадлежит гостям из Германии - братьям Гертнер.
- Площадь пожара составила 25 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы 15 единицы техники, 53 человек личного состава. Пожар потушен в течение 9-ти минут.
Немцы приехали в уральскую столицу в начале марта с новой шоу-программой с участием слонов. Именно для перевозки этих животных и был предназначен сгоревший прицеп. Вчера гастроли цирка Гертнеров закончились, однако из-за ЧП дрессировщикам придется задержаться.
ИСТОЧНИК KP.RU