2019-04-15T08:33:20+03:00
Общество

В Свердловскую область на смену 20-градусному теплу придут заморозки до -11

К похолоданию также добавятся снег и дождь
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На Урале опять солнце светит, но не греетНа Урале опять солнце светит, но не греетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Свердловской области продолжает преподносить сюрпризы. Только уральцы успели убрать подальше теплые куртки и пуховики, как в регионе снова ожидаются существенные похолодания. Вместо уже привычных +15, а то и +20, синоптики обещают заморозки до -11.

В понедельник, 15 апреля, будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха составит +2, +7 градусов. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 16 апреля, ожидается переменная облачность, возможен мокрый снег с дождем. Днем столбики термометров покажут +1, +6 градусов, ночью от +1 до -4. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду.

В среду, 17 апреля, сохранится пасмурная погода с прояснениями и осадки. Днем будет -3, +2 градуса, ночью -6, -11. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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